В СВР сообщили о планах США направить экстремистов в Сирии на акции против силовиков САР, Ирана и РФ

В Службе внешней разведки (СВР) заявили о планах США направить экстремистов в Сирии на акции против силовиков САР, Ирана и РФ.

«Спецслужбы США планируют ориентировать "спящие ячейки" экстремистов в городе Дамаске, прилегающем регионе и провинции Латакия на совершение точечных акций против сотрудников сирийских силовых структур, а также военнослужащих России и Ирана», - сообщили в пресс-бюро СВР.

Также сообщается, что в Сирии американцы задействуют имеющиеся у них тесные контакты с так называемой вооруженной оппозицией. В СВР подчеркнули, что, по сути, речь идет о радикальных исламистских группировках.

В ведомстве заявили, что подобные действия говорят о стремлении администрации США сохранить американское присутствие на территории Сирии, не допустив стабилизации обстановки в этой стране.

Ранее в МИД РФ заявили, что Соединенные Штаты Америки не могут обеспечить безопасность на контролируемой территории на северо-востоке Сирии.

Кроме того, в конце января российская сторона потребовала немедленно вывести из Сирии все иностранные силы, которые находятся в этой стране незаконно.