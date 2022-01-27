В МИД РФ заявили, что США не обеспечивают безопасность на подконтрольной им территории Сирии

Соединенные Штаты Америки не могут обеспечить безопасность на контролируемой территории на северо-востоке Сирии, заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

«Очевидно, что ни американцы, ни местные курдские власти не справляются с задачами обеспечения надежной безопасности на контролируемых ими территориях северо-востока Сирии», - сказал он в ходе брифинга.

Зайцев также добавил, что Москва считает неприемлемой даже мысль о войне между украинским и российским народами. При этом, по его словам, кураторы из-за океана пытаются навязать сценарий, при котором РФ якобы собирается напасть на Украину, искусственно нагнетать ситуацию, чтобы настроить против Москвы страны Запада.

Ранее военнослужащие российской группировки войск в Сирии и бойцы спецназа сирийской дивизии «Тигры» провели совместные учения по спасению экипажа самолета, условно потерпевшего крушение.

До этого в Сирии прошло первое совместное российско-сирийское воздушное патрулирование. Самолеты поднялись в небо сразу с двух аэродромов. Из Дамаска взлетели МиГ-29 и МиГ-23, а с Хмеймима Су-35 и Су-34.