Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Ситуация в Сирии ТЕГИ

В МИД РФ заявили, что США не обеспечивают безопасность на подконтрольной им территории Сирии

Андрей Аркадьев
15:56 27.01.2022
Москва считает неприемлемой даже мысль о войне между народами Украины и России, добавили в ведомстве.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: U. S. Army
Читайте нас на:

Соединенные Штаты Америки не могут обеспечить безопасность на контролируемой территории на северо-востоке Сирии, заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

«Очевидно, что ни американцы, ни местные курдские власти не справляются с задачами обеспечения надежной безопасности на контролируемых ими территориях северо-востока Сирии», - сказал он в ходе брифинга.

Зайцев также добавил, что Москва считает неприемлемой даже мысль о войне между украинским и российским народами. При этом, по его словам, кураторы из-за океана пытаются навязать сценарий, при котором РФ якобы собирается напасть на Украину, искусственно нагнетать ситуацию, чтобы настроить против Москвы страны Запада.

Ранее военнослужащие российской группировки войск в Сирии и бойцы спецназа сирийской дивизии «Тигры» провели совместные учения по спасению экипажа самолета, условно потерпевшего крушение.

До этого в Сирии прошло первое совместное российско-сирийское воздушное патрулирование. Самолеты поднялись в небо сразу с двух аэродромов. Из Дамаска взлетели МиГ-29 и МиГ-23, а с Хмеймима Су-35 и Су-34.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:50 В стране и мире
Видео
В МИД РФ назвали неприемлемой мысль о войне с Украиной
15:49 Армия
Видео
Опубликованы кадры бомбометания Су-30СМ и Су-24М на учениях под Калининградом
13:49 В стране и мире
Видео
МВД показало кадры обысков по делу экс-дипломата США
13:20 Спорт
Видео
«Они в шоке»: в СБР рассказали о состоянии не сумевших вылететь на ОИ в Пекин российских биатлонистов
13:45 В стране и мире
Видео
Лавров заявил, что США не ответили на вопрос о нерасширении НАТО
Популярное
Видео
Игра несломленных: как проходил легендарный футбольный матч в блокадном Ленинграде
Видео
Хлебникова показала, как выглядит ее квартира после пожара
ФСБ рассекретила документы об убийствах фашистами мирных жителей в Молдавии
СМИ раскрыли новые подробности деятельности биолабораторий США на Украине и в Грузии
Минздрав дал рекомендации по лечению легких и бессимптомных форм коронавируса
Видео
Новых роботов «разведчика-камикадзе» и «логиста» показали на полигоне Алабино
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.