РФ потребовала немедленно вывести из САР незаконно находящиеся там иностранные силы

Россия требует немедленно вывести из Сирии все иностранные силы, которые находятся в этой стране незаконно. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

«С борьбой с терроризмом США явно не справляются даже в локальном, не говоря уже о мировом, масштабе», - подчеркнул дипломат.

Полянский добавил, что недавняя вылазка сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» * с атакой на тюрьму в Хасеке наглядно это продемонстрировала.

Нападение на тюрьму в Сирии произошло 21 января. Члены группировки ИГИЛ * попытались освободить содержащихся там боевиков. В Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что в результате нападения из тюрьмы, предположительно, сбежало неопределенное количество человек, причастных к террористической деятельности.

* «Исламское государство», ИГИЛ - террористическая организация, запрещена в РФ