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РФ потребовала немедленно вывести из САР незаконно находящиеся там иностранные силы

Иван Линдеманн
02:17 28.01.2022
Как сказал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, США не справляются с борьбой с терроризмом.
РФ потребовала немедленно вывести из САР незаконно находящиеся там иностранные силы
© Фото: Handout ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Россия требует немедленно вывести из Сирии все иностранные силы, которые находятся в этой стране незаконно. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

«С борьбой с терроризмом США явно не справляются даже в локальном, не говоря уже о мировом, масштабе», - подчеркнул дипломат.

Полянский добавил, что недавняя вылазка сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» * с атакой на тюрьму в Хасеке наглядно это продемонстрировала.

Нападение на тюрьму в Сирии произошло 21 января. Члены группировки ИГИЛ * попытались освободить содержащихся там боевиков. В Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что в результате нападения из тюрьмы, предположительно, сбежало неопределенное количество человек, причастных к террористической деятельности.

* «Исламское государство», ИГИЛ -  террористическая организация, запрещена в РФ

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