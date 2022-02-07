Песков заявил, что страны Запада предпочитают не упоминать тему гарантий безопасности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ничего нового по теме гарантий безопасности пока нет. Кроме того, как отметил пресс-секретарь президента РФ, об этом Запад предпочитает не упоминать, но продолжаются обсуждения «нападения» России на Украину.

«Наверное, можно сказать в первую очередь, что за последние дни не было ничего нового в плане темы гарантии безопасности для России», - отметил Песков.

По его словам, ежедневно из США и Европы «сыпятся» заявления насчет готовящегося «нападения» РФ на Украину. Поэтому, как отметил Песков, напряженная атмосфера сохраняется.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикации СМИ о планах «вторжения» России на Украину выходят в США не в первый раз, но за этим так ничего и не следовало.