Макрон опубликовал фото со встречи с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал фотографию со встречи с президентом России Владимиром Путиным. Снимок Макрон разместил в своих социальных сетях.

Французский лидер сопроводил фото текстовым посланием. В нем он призвал мировое сообщество совместно найти общий и нужный каждый стороне ответ на вопрос, посвященный европейской безопасности.

«Давайте начнем выстраивать ответ, полезный для России, полезный для всей нашей Европы, ответ, который позволит избежать войны, создать элементы доверия, стабильности и видимости. Вместе», - написал Макрон.

Переговоры лидеров России и Франции состоялись в Москве вечером 7 февраля. Они продлились более пяти часов. Путин и Макрон обсудили вопросы европейской безопасности. По итогам пятичасовой беседы ожидается совместная пресс-конференция.