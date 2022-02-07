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После «омикрона»: вирусолог предсказал эволюцию COVID-19

Анна Касаткина
03:39 07.02.2022
В будущем возможно появление еще более заразного штамма, считает ученый.
После «омикрона»: вирусолог предсказал эволюцию COVID-19
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Коронавирус в процессе своей эволюции уже приспособился к человеческой популяции, однако его развитие не закончится на омикрон-штамме. Такую точку зрения в интервью радио Sputnik выразил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков.

По его словам, уханьский штамм был не совершенен, а потому поражал в основном уязвимые группы населения, то есть пожилых людей. После этого вирус увеличивал свою заразность и постепенно научился «пробивать» иммунную защиту всех возрастных групп, включая детей, что означает его приспособление к человеческой популяции, объяснил специалист.

При этом эволюция COVID-19 на «омикроне» не закончится - вирус продолжает развиваться, что может привести к появлению еще более заразного штамма, уточнил ученый.

«Коронавирус продолжает эволюционировать. Во время этого процесса он все более и более утрачивает патогенность (способность наносить серьезный вред зараженному организму. - Прим.ред.). При этом его заразность повышается сейчас и, может быть, продолжит повышаться», - сказал он.

Способы защиты, несмотря на развитие вируса, остаются неизменны - прежде всего, необходимо сделать прививку, а затем ревакцинироваться каждый полгода для предотвращения тяжелого течения заболевания, посоветовал Чумаков.

Ранее вирусолог, профессор Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов в разговоре со «Звездой» объяснил, почему «омикрон» легко спутать с ОРВИ.

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