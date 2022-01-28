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Врач объяснил, почему «омикрон» легко спутать с ОРВИ

Ян Брацкий
12:06 28.01.2022
По мнению профессора Новосибирского госуниверситета Сергея Нетесова, выявить заражение именно омикрон-штаммом можно только лабораторным путем.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Polina Tankilevitch, Pexels
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Клиническая картина при заражении омикрон-штаммом коронавирусной инфекции мало чем отличается от течения острого респираторного заболевания. Об этом «Звезде» рассказал вирусолог, профессор Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов, комментируя выводы британских коллег о скрытых симптомах нового штамма COVID-19.

«Действительно, самые распространенные симптомы омикрон-штамма - это першение в горле, насморк, жидкие выделения из носа, ломота во всем теле и слабость. Желудочно-кишечный симптом встречается редко. Но на основе симптоматики невозможно отличить заражение "омикроном" от заражения ОРВИ. Должна быть произведена лабораторная диагностика», - сказал Нетесов.

Помимо прописанных врачом медикаментов, заболевшим пациентам необходимо пить как можно больше воды, уточнил профессор. Это необходимо для ускорения выздоровления.

«Жидкость не снижает высокую температуру тела, а восполняет запасы, потерянные при ней. Это нужно, чтобы продукты разрушения зараженных клеток быстрее выводились из организма. Нужен больший проток воды. Это стоит делать, и лучше пить минеральную столовую воду», - добавил инфекционист.

Ранее врач-терапевт Алексей Водовозов назвал нетипичные симптомы омикрон-штамма. Так, «омикрон» очень редко вызывает потерю обоняния - симптом, который был довольно частым в случае заражения предыдущими штаммами COVID-19.

Кроме того, «омикрон» почти не добирается до легких, оседая в бронхиальном дереве. Таким образом, заражение этим вариантом коронавируса редко вызывает пневмонию - вместо нее он вызывает бронхиолит.

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