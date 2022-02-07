В Госдепе отказались комментировать возможное размещение комплексов THAAD на Украине

В Госдепартаменте США не стали комментировать информацию о возможном размещении американских противоракетных комплексов THAAD на Украине. О соответствующей просьбе Киева ранее сообщили СМИ.

«Я не стану комментировать гипотетические или необъявленные шаги», - заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Украинские власти, как ранее сообщил источник ТАСС, обратились к Штатам с просьбой разместить несколько дивизионов противоракетных комплексов наземного базирования THAAD с радиолокационными средствами, которые позволили бы «смотреть вглубь» России на расстояние до одной тысячи километров.

В последнее время западные страны заявляют о якобы готовящемся вторжении РФ на территорию Украины. Москва неоднократно отрицала подобные обвинения и подчеркивала, что не собирается ни на кого нападать.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что США используют Украину для собственных целей. По его словам, Штаты таким образом втягивают ее в вооруженный конфликт и сдерживают развитие страны.