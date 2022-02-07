СМИ узнали о просьбе Киева разместить под Харьковом дивизионы противоракетных комплексов THAAD

Украинские власти обратились к США с просьбой разместить несколько дивизионов противоракетных комплексов THAAD под Харьковом. Об этом заявил знакомый с ситуацией дипломатических источник.

«Украина обратилась к США с просьбой о размещении на украинской территории под Харьковом нескольких дивизионов подвижных пусковых противоракетных комплексов THAAD, включающих также соответствующие радиолокационные средства. Радиолокационная станция AN/TPY-2, входящая в состав комплекса THAAD, способна отслеживать воздушно-космическую обстановку над существенной частью российской территории и может позволить Киеву и его натовским союзникам "смотреть" вглубь территории России на расстояние до 1 тыс. км», - приводит ТАСС слова источника.

Последние несколько месяцев коллективный Запад не перестает заявлять о якобы неминуемой агрессии России в отношении Украины. Москва неоднократно заверяла в отсутствии подобных планов в отношении соседнего государства. В Кремле не раз отмечали, что напряженность в регионе создают сами США, поставляющие Киеву вооружение.