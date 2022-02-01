Путин назвал Украину инструментом для США по сдерживанию России

Украина стала настоящим инструментом для США по достижению целей. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Глава российского государства также добавил, что Штаты тем самым не заботятся о собственной безопасности, а скорее втягивают в вооруженный конфликт Москву и делают это для сдерживания развития РФ.

«Вот в чем дело. В этом смысле сама Украина - это просто инструмент достижения этой цели. Это можно сделать разными путями. Втянув нас в какой-то вооруженный конфликт. И заставить в том числе своих союзников в Европе ввести против нас те самые жесткие санкции, о которых говорят сегодня в США», - сказал Путин.

Также Владимир Путин на пресс-конференции подчеркнул, что на территории Украины нарушение прав человека приобрело системный характер. По словам президента, Венгрия предпринимает активные меры для решения этой проблемы.