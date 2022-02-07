В Белом доме допустили отправку дополнительного военного контингента в Европу

Администрация США находится в контакте с партнерами по Североатлантическому альянсу, в том числе по вопросу дополнительной отправки американских вооруженных сил в Европу. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы поддерживаем постоянный контакт не только с Пентагоном, но и с нашими партнерами по НАТО относительно их оборонных нужд. Мы оставляем открытой возможность для такого шага (дополнительной отправки войск в Европу - прим. ред.)», - сказала она в ходе брифинга.

Представитель Белого дома при этом подчеркнула, что каких-либо заявлений об отправке дополнительного военного контингента в Европу администрация Соединенных Штатов делать в настоящий момент не готова.

Напомним, в последнее время Запад активно распространяет слухи о якобы готовящейся Россией военной агрессии против Украины. В Москве, в свою очередь, отвергают подобные заявления, отмечая, что они используются для размещения еще большего военного контингента НАТО вблизи границ РФ.

Сегодня, 7 февраля, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что актуальная ситуация с безопасностью в Европе является «самой сложной со времен холодной войны». При этом он отметил, что верит в силу дипломатии в сложившейся обстановке, и высказал мнение о необходимости продолжения диалога с Москвой, учитывая вместе с тем «озабоченности друг друга» для того, чтобы «избежать худшего».