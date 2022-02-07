Глава дипломатии ЕС назвал ситуацию в Европе сложнейшей со времен холодной войны

Актуальная ситуация с безопасностью в Европе является «самой сложной со времен холодной войны». Такое мнение высказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Мы разделяем глубокую озабоченность по нарастанию рисков на украинско-российской границе. В моем понимании мы переживаем самые опасные времена после окончания холодной войны», - сказал Боррель на совместной пресс-конференции в США с госсекретарем Энтони Блинкеном.

При этом он подчеркнул, что верит в силу дипломатии в сложившейся обстановке.

«Мы продолжаем считать, что остается шанс для дипломатии», - приводит РИА Новости слова Жозепа Борреля.

Дипломат также заявил, что считает необходимым продолжать диалог с Москвой, и «учитывать озабоченности друг друга, чтобы избежать худшего».

Напомним, в последнее время Запад активно распространяет слухи о якобы готовящейся Россией военной агрессии против Украины. В Москве, в свою очередь, отвергают подобные заявления, отмечая, что они используются для размещения еще большего военного контингента НАТО вблизи границ РФ.