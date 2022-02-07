Макрон на встрече с Путиным заявил о надежде найти ответ на украинский вопрос

Вопрос Украины является очень важным. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, отметив, что он рад обсудить его российским лидером Владимиром Путиным.

«Я думаю, что сегодняшний разговор для меня может начать тот путь, по которому мы должны пойти, это деэскалация. Мы знаем военно-политическую ситуацию, мы знаем украинский вопрос, о котором ты напомнил, какой он важный. "Нормандский формат", вопросы безопасности в регионе и вопросы коллективной безопасности, о которых мы поговорим. Поэтому я рад, что я смогу глубоко обсудить эти вопросы (с президентом России Владимиром Путиным - прим. ред.)», - сказал Макрон на переговорах с Путиным.

Французский лидер при этом выразил надежду, что Москва и Париж смогут найти «коллективный полезный ответ для России и для всей Европы».

«Полезный ответ - это ответ, позволяющий избежать войну, конечно, и построить стабильность, видимость и доверие для всех», - объяснил Макрон свою точку зрения.

В последнее время Запад активно распространяет слухи о якобы готовящейся Россией военной агрессии против Украины. В Москве, в свою очередь, отвергают подобные заявления, отмечая, что они используются для размещения еще большего военного контингента НАТО вблизи границ РФ.