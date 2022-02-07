Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД РФ сравнили Украину, США и Великобританию с Трусом, Балбесом и Бывалым

Ян Брацкий
16:03 07.02.2022
Ранее в МИД РФ призвали Запад прекратить нагнетание истерики вокруг Украины и поставки вооружений в страну.
В МИД РФ сравнили Украину, США и Великобританию с Трусом, Балбесом и Бывалым
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова сравнила власти Украины, США и Великобритании с героями гайдаевских комедий - Трусом, Балбесом и Бывалым. В советской комедии «Кавказская пленница» двое последних крепко держат за руки Труса, который пытается вырваться.

«Помните этот кадр из фильма режиссера Леонида Гайдая "Кавказская пленница"? Там три героя - Трус, Бывалый и Балбес. Вот у меня такое впечатление, что киевский режим как раз посередине, и за руки его держит с одной стороны Вашингтон, с другой - Лондон», - сказала Захарова в эфире Первого канала.

Ранее Мария Захарова призвала коллективный Запад прекратить нагнетание истерики вокруг Украины и перестать поставлять в страну вооружение.

Несколькими днями ранее официальный представитель МИД РФ выступила с заявлением о том, что со своей публикацией, посвященной якобы имеющемуся у России плану по «захвату» Украины, немецкое издание Bild перешло все моральные и этические границы. По словам дипломата, прошло то время, когда Россия тактично выбирала выражения, чтобы сохранять деликатность, не затрагивать чувств и «исходить из лучших побуждений партнеров».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:25 В стране и мире
В Кремле раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Макрона
13:56 В стране и мире
В МИД РФ назвали подготовкой к провокации «истерику» в западных СМИ по Украине
12:54 В стране и мире
Видео
Муж убитой «Мисс Кузбасс - 2010» рассказал, как избавился от ее тела
11:19 Спорт
Видео
Главврач сборной РФ высказался об игре в масках хоккеисток на Олимпиаде
06:50 Армия
Видео
Отряд боевых кораблей ТОФ прошел через ледовые поля из Японского в Охотское море
Популярное
В МИД РФ сравнили Украину, США и Великобританию с Трусом, Балбесом и Бывалым
«Душераздирающая красота»: Алек Болдуин о выступлении фигуристки Валиевой на ОИ
Мясников назвал главные ошибки при измерении давления
Кандидат в президенты Франции заговорила по-русски
Видео
Битва ПТРК: названы главные отличия российского «Корнета» и американского «Джавелина»
Видео
Самый быстрый в мире катер на подводных крыльях «Сагарис» разогнался быстрее 100 километров в час
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.