В МИД РФ сравнили Украину, США и Великобританию с Трусом, Балбесом и Бывалым

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова сравнила власти Украины, США и Великобритании с героями гайдаевских комедий - Трусом, Балбесом и Бывалым. В советской комедии «Кавказская пленница» двое последних крепко держат за руки Труса, который пытается вырваться.

«Помните этот кадр из фильма режиссера Леонида Гайдая "Кавказская пленница"? Там три героя - Трус, Бывалый и Балбес. Вот у меня такое впечатление, что киевский режим как раз посередине, и за руки его держит с одной стороны Вашингтон, с другой - Лондон», - сказала Захарова в эфире Первого канала.

Ранее Мария Захарова призвала коллективный Запад прекратить нагнетание истерики вокруг Украины и перестать поставлять в страну вооружение.

Несколькими днями ранее официальный представитель МИД РФ выступила с заявлением о том, что со своей публикацией, посвященной якобы имеющемуся у России плану по «захвату» Украины, немецкое издание Bild перешло все моральные и этические границы. По словам дипломата, прошло то время, когда Россия тактично выбирала выражения, чтобы сохранять деликатность, не затрагивать чувств и «исходить из лучших побуждений партнеров».