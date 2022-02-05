«Перешли все границы»: в МИД РФ отреагировали на статью про «план вторжения РФ» на Украину

Со своей публикацией, посвященной якобы имеющемуся у РФ плану по «захвату» Украины, немецкое издание Bild перешло все моральные и этические границы. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что сейчас ушло в прошлое время, когда российская сторона тактично выбирала выражения, чтобы сохранять деликатность, не затрагивать чувств и «исходить из лучших побуждений партнеров».

«Они перешли все возможные границы вот той самой человеческой настоящей морали, нравственности и этики», - высказалась дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Представитель министерства иностранных дел ранее, в конце 2021 года предполагала, что перед написанием провокационного материала о будто бы существующем «Плане вторжения Путина на Украину» таблоид Bild порылся в немецких архивах. Захарова заметила, что в статье город Львов имеет название «Лемберг», которое для него использовали нацисты десятилетия назад.