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Журова оценила игру российских хоккеисток на ОИ в масках

Ян Брацкий
15:37 07.02.2022
Женские сборные по хоккею России и Канады были вынуждены отыграть встречу в медицинских масках из-за отсутствия результатов тестов на COVID-19.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: cottonbro, Pexels
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Игра российских и канадских хоккеисток в медицинских масках на Олимпиаде стала настоящим спортивным подвигом. Такого мнения придерживается олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

«Я не знаю, как они сегодня играли. Это очень сложно. Я так понимаю, что это не безвредно для здоровья. Потому что заниматься спортом не в специализированных масках - это не очень полезно. Но видите, такие были обстоятельства, приходится мириться с этим, чтобы остаться на Олимпийских играх и продолжать борьбу», - сказала Журова.

Прецедент состоялся этим утром, когда североамериканки около часа отказывались выходить на лед, мотивируя это тем, что у россиянок отсутствуют свежие тесты на коронавирус. В итоге договорились играть в масках. Перед третьим периодом результаты пришли, и наши маски сняли, как и арбитры. При этом канадки демонстративно продолжили играть в них.

«Канадских спортсменок можно понять. Когда ты претендуешь на золото Олимпиады, а они претендуют на него, выйти на игру с соперницами, где есть заболевшие, крайне опрометчиво. Другого они ничего придумать не смогли, а потому предложили нашей команде, чтобы дальше не переносить матч, сыграть его в масках», - добавила олимпийская чемпионка.

В данной ситуации хоккеистки не виноваты, сказала она. Неразбериха с тестами возникла по вине организаторов, которым необходимо срочно пересмотреть порядок забора медицинских анализов, чтобы подобные инциденты не повторялись.

«Олимпиада идет только третий день, нужно сделать организационные выводы. Если сейчас всех начнут тестировать утром, как быть тем у кого старт в 09.00? Во сколько надо вставать?» - сказала Журова.

С ее слов, если негативная тенденция сохранится, то нужно будет переносить и ТВ-трансляции на более поздний срок, чтобы все спортсмены успевали сделать тест.

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