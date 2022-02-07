Главврач сборной РФ высказался об игре в масках хоккеисток на Олимпиаде

Главный врач сборной России на ОИ-2022, директор Центра спортивной медицины и реабилитации ФМБА России Андрей Жолинский прокомментировал игру сборных России и Канады по хоккею на Олимпиаде в Пекине, часть матча прошла в медицинских масках.

По его словам, медицинская маска не влияет на насыщение кислородом и, соответственно, на качество игры, однако проведение матча в таких условиях, безусловно, влияет на удобство спортсмена.

«Это больше непривычно, поэтому девочки и попросили всех, чтобы снять маски на третий период, и МОК разрешил. Если говорить об уровне насыщения кислородом, здесь он будет на таком же физиологичном уровне. Здесь больше неудобство - это прение, потение. Маска, когда забивается, выдыхаемый воздух становится влажным, меньше пропускается воздуха», - сказал Жолинский.

Напомним, что российские и канадские хоккеистки вышли на лед и начали игру в медицинских масках во время матча группового этапа зимней Олимпиады в Пекине.

Старт игры был назначен на 7.10 по московскому времени, однако матч начался на час позже, так как сборная Канады отказывалась выходить на лед. По данным СМИ, такой протест канадских спортсменок был связан с тем, что команда не получила результаты тестов на COVID-19 россиянок. Встречу перенесли на час.

Впоследствии сборная России проиграла команде Канады в матче группового турнира Олимпиады со счетом 1:6.