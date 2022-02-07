Хоккеистки сборных России и Канады вышли в масках на матче ОИ в Пекине

Российские и канадские хоккеистки вышли на лед и начали игру в медицинских масках, в настоящий момент проходит матч группового этапа зимней Олимпиады в Пекине. Спортсменки из Канады обыгрывают россиянок со счетом 2:0.

Следует отметить, что старт игры был назначен на 7:10 по московскому времени, однако игра началась на час позже, так как сборная Канады отказывалась выходить на лед. По данным СМИ, такой протест канадских спортсменок был связан с тем, что команда не получила результаты тестов на COVID-19 россиянок.

Впоследствии встречу перенесли на час, российская команда удалилась в раздевалку. Затем канадки появились на льду, однако все хоккеистки обеих команд, а также судьи вышли в медицинских масках.

Напомним, что российская национальная команда после того, как сборная РФ по фигурному катанию одержала победу в командном турнире, поднялась на первое место в общем медальном зачете зимней Олимпиады в Пекине.