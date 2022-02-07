В стране и мире Лукашенко рассказал о подготовке покушения на свою жизнь Ян Брацкий О задержании группы людей, готовящих покушение на президента Белоруссии, стало известно 17 апреля 2021 года. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его пытаются устранить. Говоря о попытках убить его детей, Лукашенко назвал происходящее запредельным. «Это не красная линия, это уже что-то большее», - добавил глава Белоруссии в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live». В апреле прошлого года Александр Лукашенко заявил о задержании группы людей, готовящих покушение на него и его семью. По данным президента Белоруссии, к этому были причастны спецслужбы США. В итоге обвинения были предъявлены четырем фигурантам. Двоих из них задержали в Москве сотрудники ФСБ. Речь идет об имеющем гражданство США и Белоруссии Юрии Зенковиче и политологе Александре Федуте. Госдепартамент США отрицает причастность спецслужб страны к попытке организации покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика