Лукашенко сообщил о задержании готовивших покушение на его детей
© Фото: ТРК "Звезда"
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Лукашенко сообщил о задержании готовивших покушение на его детей
© Фото: ТРК "Звезда"
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