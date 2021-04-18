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США отрицают причастность к подготовке покушения на Лукашенко

Алексей Курильченко
17:20 18.04.2021
В Госдепе опровергли заявления о причастности США к сговору с целью убийства президента Белоруссии.
США отрицают причастность к подготовке покушения на Лукашенко
© Фото: Kremlin Pool, Globallookpress
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В госдепартаменте США отрицают причастность к подготовке покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко.  Об этом сообщил представитель госдепа.

«Мы видели сообщения в российских государственных СМИ о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его собственные заявления в СМИ. Любые предположения, что власти США стояли за попыткой убийства Лукашенко или участвовали в ней, абсолютная неправда», - цитирует РИА Новости заявление представителя американского ведомства.

Ранее Александр Лукашенко сообщил о задержании подозреваемых в подготовке покушения на него и его детей. По словам главы государства, к этому причастны спецслужбы США.

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