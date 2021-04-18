В стране и мире США отрицают причастность к подготовке покушения на Лукашенко Алексей Курильченко В Госдепе опровергли заявления о причастности США к сговору с целью убийства президента Белоруссии. © Фото: Kremlin Pool, Globallookpress Читайте нас на: В госдепартаменте США отрицают причастность к подготовке покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщил представитель госдепа. «Мы видели сообщения в российских государственных СМИ о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его собственные заявления в СМИ. Любые предположения, что власти США стояли за попыткой убийства Лукашенко или участвовали в ней, абсолютная неправда», - цитирует РИА Новости заявление представителя американского ведомства. Ранее Александр Лукашенко сообщил о задержании подозреваемых в подготовке покушения на него и его детей. По словам главы государства, к этому причастны спецслужбы США. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика