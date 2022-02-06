В Гидрометцентре сообщили, какая погода ждет москвичей в воскресенье

В воскресенье, 6 февраля, в Москве ожидается облачная погода, небольшой снег и гололедица.

Сообщается, что дневная температура будет колебаться от - 2 до - 4 градусов. Аналогичная температура будет в ночь на понедельник, пишет ТАСС. Гидрометцентр России сообщает о южном ветре, скорость которого будет порядка 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит примерно 738 миллиметров ртутного столба. Уровень влажности - порядка 85%.

Касательно температуры в Подмосковье, то она будет ниже столичной - порядка - 1 ... - 6 градусов. В ночь на понедельник в Подмосковье температура опустится до - 7 градусов.

Ранее метеоролог Вильфанд сообщил, что «уже в понедельник прогнозируется оттепельная погода - столбик термометра будет к нулю градусам приближаться». Также он добавил, что «в течение всей рабочей недели температура будет выше нормы на 8-10 градусов». Ему вторит его коллега - главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Она сообщила, что «уже в ночь на понедельник можно будет наблюдать существенное потепление».