Метеоролог сообщил о приходе мартовского тепла в столицу

В Москву приходит тепло. Сообщается, что погода, характерная для середины марта месяца, ожидается в Московском регионе. Об этом сообщает научный руководитель Гидрометцентар России Роман Вильфанд.

«Уже в понедельник прогнозируется оттепельная погода - столбик термометра будет к нулю градусам приближаться. Можно с большой степенью уверенности говорить, что в течение всей рабочей недели температура будет выше нормы на 8-10 градусов. Погода опять будет опережать свое развитие. Мы окажемся в середине марта», - рассказал метеоролог ТАСС.

Вильфанд отметил, что такое не климатическое потепление обусловлено циклоном, под влиянием которого столичный регион окажется во второй половине воскресенья. Он добавил, что в этот день ожидается выпадение снега и усиление ветра.

«Но суперснегопадов, конечно, не будет», - рассказал он.

Гидрометцентр сообщил, что в субботу будет сохраняться морозная погода - до минус 7 - минус 5 градусов. В воскресенье будет уже теплее (- 4 ... - 2 градуса). Далее наступит потепление: в понедельник - 1 ... + 1 градус, во вторник и среду - 1 ... + 4 градуса, в четверг - около 0 и до + 5 градусов.

Немногим ранее, метеорологи предупреждали о временной паузе между снегопадами в выходные Москве. Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщала, что «в ночь на субботу и воскресенье минимальная температура в Москве будет порядка минус 10-12 градусов. Дневная температура - минус 6-8 градусов».