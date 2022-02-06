Тепло и снежно: синоптик рассказала о погоде в столице на следующей неделе

В начале предстоящей рабочей недели погоду в столичном регионе будет определять новый атлантический циклон, который принесет порцию тепла и снега, сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«В воскресенье в ночные часы температура будет еще довольно низкой, а дневная будет держаться на уровне -5…-7 °C. И это будет такой последний значимый морозный день предстоящего периода», - цитирует Позднякову RT.

Метеоролог добавила, что уже в ночь на понедельник можно будет наблюдать существенное потепление.

«В Москве ночная температура -5…-7 °C, а дневная повысится до -1…+1 °C. Ожидается, что это будет первая февральская оттепель. Во вторник временами может приниматься снег. В среднем 2-4 мм по региону. Температура воздуха в центре останется порядка -3…+1 °C», - сообщила синоптик.

По ее словам, в следующие дни будет идти небольшой снег, а на протяжении среды и четверга температура воздуха будет одинаковая, около -4...+1 °C в ночные и в дневные часы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в Московском регионе ожидается погода, характерная для середины марта.