Глава МИД Франции переговорил с Блинкеном перед визитом в Россию

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что провел «координационные» переговоры с США, Швецией и Финляндией. Переговоры руководитель французского внешнедипломатического ведомства провел накануне визита с Москву и Киев, куда он отправится вместе с президентом страны Эммануэлем Макроном.

«Перед поездкой вместе с президентом Эммануэлем Макроном в Москву и Киев, состоялся координационный обмен мнениями с госсекретарем США Энтони Блинкеном и моими коллегами из Швеции Анн Линде и Финляндии Пекке Хаависто. Единство, твердость, деэскалация», - написал Ле Дриан у себя в Twitter.

Ранее президент России Владимир Путин в очередной раз обсудил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном обстановку на Украине, а также вопросы, связанные с инициативой РФ о выработке долгосрочных правовых гарантий безопасности. Кроме того, российский лидер снова обратил внимание французского президента на провокационные заявления и действия властей Украины, которые идут вразрез с Минскими соглашениями. До этого стороны также обсудили ситуацию вокруг Украины.