Путин по телефону обсудил с Макроном ситуацию вокруг Украины

Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с французским коллегой Эммануэлем Макроном, в ходе которой стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, а также аспекты, связанные с предоставлением России долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности.

«Владимир Путин еще раз подробно изложил принципиальные подходы по данным проблемам», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также Путин и Макрон условились на дальнейшем продолжении контактов. Помимо этого лидеры договорились об оперативной проработке возможности проведения личной встречи президентов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Также, по его словам, нужно продолжать дипломатические усилия с целью дальнейшей деэскалации конфликта вокруг Украины.