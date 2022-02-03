Путин вновь обсудил с Макроном Украину и гарантии безопасности

Президент России Владимир Путин в очередной раз обсудил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном обстановку на Украине, а также вопросы, связанные с инициативой РФ о выработке долгосрочных правовых гарантий безопасности.

«Лидеры обменялись оценками текущего положения дел, в том числе с учетом недавних контактов с рядом международных партнеров, а также в контексте председательства Франции в Совете Европейского союза», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, российский лидер снова обратил внимание французского президента на провокационные заявления и действия властей Украины, которые идут вразрез с Минскими соглашениями. Также, в ходе беседы стороны условились о дальнейших личных контактах.

Напомним, Владимир Путин и Эммануэль Макрон уже созванивались на этой неделе. В ходе беседы стороны также обсудили ситуацию вокруг Украины, включая, связанные с предоставлением России долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности.