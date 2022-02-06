Генерал ВСУ заявил о дефиците боеприпасов и топлива в украинской армии

Генерал-полковник ВСУ Игорь Колесник заявил, что украинская армия сейчас испытывает серьезный дефицит многих видов боеприпасов, включая бронежилеты, каски и горючее. По его словам, армии также не хватает средств защиты, в связи с чем генерал выразил надежду на помощь западных партнеров в решении данной проблемы, а также покрытии нехватки боеприпасов.

«Мы знаем, что горюче-смазочных материалов стратегический и оперативный запас практически отсутствует. По некоторым видам боеприпасов некомплект», - сказал Колесник в эфире телеканала «Апостроф».

Ранее бывший сотрудник Службы безопасности Украины Владимир Мулык заявил, что срок годности вооружения, которое Великобритания поставила Киеву для якобы «сдерживания российской агрессии», истекает. По его словам, в связи с этим вооружение нужно использовать до тех пор, пока оно не стало непригодным. Кроме того, в список вооружений, поставляемых на Украину польской стороной, вошли противовоздушные снаряды.