Польша поставит Украине противовоздушные снаряды

В список вооружений, поставляемых на Украину польской стороной, вошли противовоздушные снаряды. Об этом сообщил глава бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в эфире телеканала «Польсат».

«Например, там (в поставке. - Прим. ред.) будут противовоздушные снаряды», - цитирует ТАСС слова Солоха.

Также РИА Новости приводит слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который заявил, что в поставку войдут ПЗРК «Громах» и различные беспилотники, «используемые в оборонительных целях».

Ранее Сорох заявил о решении передать боеприпасы Украине. По его словам, речь идет о нескольких десятках тысяч штук.