Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На Украине заявили об истекающем сроке годности оружия из Британии

Елизавета Потейчук
19:30 21.01.2022
По словам Владимира Мулыка, в связи с этим вооружение нужно использовать до тех пор, пока оно не стало непригодным.
На Украине заявили об истекающем сроке годности оружия из Британии
© Фото: Mykola Tys Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Владимир Мулык заявил, что срок годности вооружения, которое Великобритания поставила Киеву для якобы «сдерживания российской агрессии», истекает. По его словам, это наводит на мысли о том, что данное вооружение нужно использовать до тех пор, пока оно не стало непригодным.

«Оказывается, срок хранения этого комплекса 20 лет. То есть нам фактически сбыли такие вещи со сроками хранения, которые в этом году заканчиваются», - отметил Мулык в эфире телеканала «Первый независимый».

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что его страна поставила военную помощь украинской стороне на сумму более полумиллиарда долларов. До этого Госдеп США заявлял о намерении осуществить новые поставки вооружения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:37 В стране и мире
Видео
Движение по Киевскому шоссе в Москве заблокировано из-за массовой аварии
18:12 В стране и мире
Видео
Суд арестовал замглавы Минтранса по делу о мошенничестве
16:54 В стране и мире
Минтранс предложил выдавать бортпроводникам средства для сдерживания дебоширов
15:24 В стране и мире
Видео
Лавров считает правильным «предать гласности» ответ США на предложения России
16:04 В стране и мире
Голикова сообщила о росте коллективного иммунитета до 64,4%
Популярное
Видео
Лавров заявил, что США предоставят ответы на предложения РФ на следующей неделе
Видео
В Хабаровском крае дивизионы С-400 «Триумф» подготовили для отбытия в Белоруссию: видео
Видео
РВСН получили гиперзвуковые ракеты «Авангард» в рамках перевооружения
«Нет ничего»: Песков о встрече Путина и Зеленского
Видео
Серийные поставки морской версии ракеты «Циркон» начнутся в этом году
Видео
Новейшая подводная лодка «Магадан» принята в состав Военно-морского флота
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.