Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Владимир Мулык заявил, что срок годности вооружения, которое Великобритания поставила Киеву для якобы «сдерживания российской агрессии», истекает. По его словам, это наводит на мысли о том, что данное вооружение нужно использовать до тех пор, пока оно не стало непригодным.

«Оказывается, срок хранения этого комплекса 20 лет. То есть нам фактически сбыли такие вещи со сроками хранения, которые в этом году заканчиваются», - отметил Мулык в эфире телеканала «Первый независимый».

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что его страна поставила военную помощь украинской стороне на сумму более полумиллиарда долларов. До этого Госдеп США заявлял о намерении осуществить новые поставки вооружения.