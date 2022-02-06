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Густой столб дыма: кадры с места пожара на стройке метро «Новаторская» в Москве

Елизавета Потейчук
20:29 06.02.2022
Судя по видео, на месте инцидента осуществляли работу спасатели с применением техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На Ленинском проспекте на юго-западе Москвы в котловане на стройке станции метро «Новаторская» произошло возгорание. «Звезде» удалось запечатлеть кадры с места пожара. Судя по ним, из котлована исходил столб густого дыма, на месте происшествия скопились спасатели и вспомогательная техника.

В экстренных службах сообщали, что сведений о пострадавших не поступало. Площадь распространения огня достигла 300 квадратных метров. Позднее в столичном МЧС сообщили, что пожар удалось локализовать, а затем ликвидировать.

Изначально котлован на стройке «Новаторской» на Ленинском проспекте горел на площади 100 квадратных метров. Загорание произошло в котловане на глубине 15 метров. На месте ЧП был создан штаб пожаротушения.

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