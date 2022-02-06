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Пожар на площади 100 «квадратов» начался в котловане на стройке станции метро «Новаторская»

Елизавета Потейчук
18:36 06.02.2022
Отмечается, что загорание произошло в котловане на глубине 15 метров.
Пожар на площади 100 «квадратов» начался в котловане на стройке станции метро «Новаторская»
© Фото: afisha777, ВКонтакте
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В котловане на стройке метро «Новаторская» на Ленинском проспекте на юго-западе Москвы произошел пожар на площади 100 квадратных метров. На данный момент принимаются всевозможные меры для ликвидации возгорания, создан штаб пожаротушения.

«На Ленинском проспекте, 97, на стройке станции метро "Новаторская" произошло загорание в котловане на глубине 15 м. Площадь пожара составляет 100 кв. м», - сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Ранее в подмосковном Фрязине горела мебельная фабрика на площади 7000 «квадратов». На месте крупного возгорания была увеличена группировка спасателей. Корреспондент «Звезды» прямиком с места событий рассказала о подробностях процесса тушения огня. По ее словам, кровля у фабрики обрушилась, а ликвидацию возгорания осложняло то, что внутри производственного здания находились изделия из дерева.

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