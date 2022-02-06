Площадь пожара в котловане на стройке метро «Новаторская» увеличилась до 300 «квадратов»

Площадь пожара в котловане на стройке станции метро «Новаторская» увеличилась до 300 квадратных метров. Информации о пострадавших в результате возгорания не поступало. На данный момент по-прежнему принимаются меры по ликвидации огня.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание деревянной опалубки на площади 300 м.кв. Принимаются меры по ликвидации возгорания. Сведений о пострадавших не поступало», - сообщили в столичных экстренных службах.

Напомним, что до этого площадь распространения огня в котловане составляла 100 «квадратов». Отмечается, что загорание произошло в котловане на глубине 15 метров.