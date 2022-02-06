В Индии зарегистрировали российскую вакцину «Спутник Лайт»

В Индии зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». На данный момент в странах, которые одобрили данный препарат как самостоятельную вакцину и как универсальный бустер, проживает свыше 2,5 миллиарда человек.

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации Генеральным контролером лекарственных средств Индии (Drug Controller General of India, DCGI) однокомпонентной вакцины против коронавируса “Спутник Лайт”», - сказано в сообщении РФПИ.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ревакцинированные «Спутником Лайт» получают стопроцентную защиту от омикрон-штамма на три месяца. Кроме того, туристы, прибывшие в Сан-Марино за вакциной от коронавируса, получили прививку российским препаратом «Спутник Лайт». Также препарат одобрен к применению и в Аргентине.