Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Вакцинные туристы в Сан-Марино получили «Спутник Лайт»

Алексей Курильченко
18:25 04.02.2022
За российской вакциной прибыли из Германии, Эстонии и Латвии.
Вакцинные туристы в Сан-Марино получили «Спутник Лайт»
© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости
Читайте нас на:

Туристы, прибывшие в Сан-Марино за вакциной от коронавируса, получили прививку российским препаратом «Спутник Лайт». Об этом сообщил представитель Института социального обеспечения республики (ISS).

«Сегодня бустер получили первые десять человек. Они прибыли из Германии, Эстонии и Латвии. Прошлым летом они также побывали в Сан-Марино», - сообщил представитель агентству РИА Новости.

«Спутник Лайт» был одобрен в Сан-Марино как самостоятельный препарат в ноябре прошлого года. При этом однокомпонентная вакцина получила одобрение в государстве и в качестве бустера ко всем другим препаратам.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.