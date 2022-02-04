Вакцинные туристы в Сан-Марино получили «Спутник Лайт»

Туристы, прибывшие в Сан-Марино за вакциной от коронавируса, получили прививку российским препаратом «Спутник Лайт». Об этом сообщил представитель Института социального обеспечения республики (ISS).

«Сегодня бустер получили первые десять человек. Они прибыли из Германии, Эстонии и Латвии. Прошлым летом они также побывали в Сан-Марино», - сообщил представитель агентству РИА Новости.

«Спутник Лайт» был одобрен в Сан-Марино как самостоятельный препарат в ноябре прошлого года. При этом однокомпонентная вакцина получила одобрение в государстве и в качестве бустера ко всем другим препаратам.