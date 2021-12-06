Аргентина одобрила «Спутник Лайт» для первичной и повторной вакцинации

Правительство Аргентины одобрило к применению российскую однокомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Препарат можно будет использовать как для самостоятельной вакцинации, так и для усиления действия других вакцин. В РФПИ отметили, что аргентинские ученые доказали эффективность «Спутника Лайт» в сочетании с зарубежными препаратами компаний AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino.

«"Спутник Лайт" - эффективный универсальный бустер для зарубежных препаратов. "Вакцинный коктейль" с применением "Спутника Лайт" обеспечивал более высокий титр антител на 14-й день после введения второй дозы по сравнению с гомогенными схемами вакцинации каждым из препаратов», - сообщается в Telegram-канале «Спутник V».

При вакцинации пожилых аргентинцев «Лайт» показал эффективность на уровне 78,6-83,7%, отмечается в сообщении.

Ранее «Спутник Лайт» был одобрен для применения в Лаосе. Страна стала 20-й, одобрившей российскую вакцину.