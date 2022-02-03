В подмосковном Фрязино полыхает мебельная фабрика на площади 7000 «квадратов»

В Московской области горит нежилое здание в округе Фрязино на улице Окружной проезд, 18а. По предварительной информации, площадь пожара составляет 7000 квадратных метров.

«Привлекаемые силы и средства: 81 человек и 28 единиц техники, из них от МЧС 33 человека и 13 единиц техники», - говорится в сообщении на сайте МЧС.

Кроме того, в экстренных службах отметили, что из здания мебельной фабрики эвакуировали 70 человек. Сведений о пострадавших, предварительно, не поступало.

Ранее в Ставропольском крае в Пятигорске произошло возгорание цеха хладокомбината. Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов рассказал, что для того, чтобы обезопасить проживающих рядом с комбинатом жителей города, была организована эвакуация.