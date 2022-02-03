На месте крупного пожара во Фрязине увеличили группировку спасателей
Теперь на месте возгорания работают 90 человек и 32 единицы техники.
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На месте крупного возгорания на мебельной фабрике в подмосковном Фрязине увеличили группировку спасателей. По предварительным данным, информации о пострадавших не поступало.
«Пожар ликвидируют 90 человек и 32 ед. техники. Благодаря профессиональным действиям пожарных удалось предотвратить угрозу распространения огня на соседние здания», - сказано в сообщении МЧС в Telegram.
Позднее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что возгорание удалось локализовать на площади 7000 «квадратов».
Напомним, в экстренных службах отметили, что из здания мебельной фабрики эвакуировали 70 человек. Изначально к тушению огня было привлечено 81 человек и 28 единиц техники.