На месте крупного пожара во Фрязине увеличили группировку спасателей

На месте крупного возгорания на мебельной фабрике в подмосковном Фрязине увеличили группировку спасателей. По предварительным данным, информации о пострадавших не поступало.

«Пожар ликвидируют 90 человек и 32 ед. техники. Благодаря профессиональным действиям пожарных удалось предотвратить угрозу распространения огня на соседние здания», - сказано в сообщении МЧС в Telegram.

Позднее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что возгорание удалось локализовать на площади 7000 «квадратов».

Напомним, в экстренных службах отметили, что из здания мебельной фабрики эвакуировали 70 человек. Изначально к тушению огня было привлечено 81 человек и 28 единиц техники.