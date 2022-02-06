Державный союз: как встреча Путина и Си Цзиньпина сдвинула парадигму авторитарной геополитики

На фоне обострения отношений с Западом политические встречи, прошедшие недавно в Москве, несут в себе мощный сигнал о том, что мир изменился, и в одностороннем порядке диктовать условия ни у кого не получится.

Началось все с приезда в Москву Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии - страны-члена ЕС и НАТО. Визит с одной стороны вызвал шквал критики со стороны русофобов, а с другой - наглядно показал, что никакой международной изоляции Москвы, о которой кричит Запад, нет и в помине. В Европе есть здравомыслящие люди, и в отношениях между Россией и Европой может быть и что-то еще, помимо угроз и информационных вбросов. Будапешт демонстративно не боится ни Вашингтона, ни Брюсселя, потому с помощью России успешно решил вопрос и с вакцинацией и с энергетикой, за что Орбан и приехал поблагодарить российского президента.

Далее - визит главы Аргентины Альберто Фернандеса. Он также поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в борьбе с пандемией и посетовал на то, что его страна несколько десятилетий находилась в болезненной экономической зависимости от США, а сейчас делает все, чтобы избавится от этого.

Главное событие недели - на фоне бойкота церемонии открытия Олимпийских игр со стороны США Путин прилетел в Пекин и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Отношения двух стран сейчас на взлете по всем направлениям, и по итогам переговоров были подписаны важнейшие документы, в частности, заявление о глобальном устойчивом развитии и международных отношениях, вступающих в новую эпоху. Ни одна страна не может и не должна обеспечивать свою безопасность в отрыве от безопасности всего мира и за счет безопасности других - так звучит совместное послание Москвы и Пекина Вашингтону, которое Белому дому теперь предстоит осмыслить.

Все граничащие с паранойей вбросы западных СМИ никак не могли повлиять на саму суть визита российского президента в Китай. В Пекин Путин прилетел по личному приглашению Си Цзиньпина, которое он получил еще в самый разгар травли предстоящей Олимпиады со стороны США и союзников. Российский лидер пообещал, что приедет, и выполнил обещание. Активное сближение двух стран по многим позициям их лидеры обсудили во время трехчасовых переговоров. Это была первая очная встреча глав двух государств с начала пандемии.

Россия и Китай одинаково понимают, что созданная США и НАТО конструкция глобальной безопасности не отвечает требованиям ни национальной безопасности двух стран, ни всего мира в целом. Пекин поддержал Москву в ее стремлении получить письменные гарантии от США и НАТО о гарантиях безопасности в Европе.

На западе совместное заявление вызвало настоящий приступ бешенства. Судя по комментариям Госдепа, ничего подобного там явно не ожидали. Впрочем, новость о том, что Россия и Китай официально сомкнули ряды, похоже уже начинает производить тот самый отрезвляющий эффект.

Буквально за день до встречи в Пекине испанская газета El Pais опубликовала тот самый ответ США и НАТО, документ, который Штаты просили сохранить в тайне. Автор публикации честно признался, что в данный момент находится на Украине. Но, Вашингтон, по традиции, видит в этом руку Москвы.

«Нуланд заявила, что власти США почти уверены, что Москва организовала утечку документов из-за пометок на них, сделанных для России. Виктория, судя по Вашему заявлению, Россия играет открыто, а американские игроки сдают краплёные 🃏 Ничего нового, но от Вас это слышать приятно», - прокомментировала это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Череда переговоров на высшем уровне продолжится и на следующей неделе. Уже в понедельник в Москву прилетает президент Франции Эммануэль Макрон. Главной темой встречи станет будущее европейской безопасности. Перед этим французский президент намерен переговорить с британским премьером Борисом Джонсоном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В середине февраля в Москву прилетит канцлер ФРГ Олаф Шольц. Весьма вероятно, что укрепление российско-китайских отношений может стать весомым аргументом на всех предстоящих переговорах.