Путин обсудит с Шольцем гарантии безопасности 15 февраля

Президент России Владимир Путин 15 февраля обсудит со своим германским коллегой Олафом Шольцем вопросы гарантий безопасности и ситуацию на Украине. Канцлер ФРГ в этот день совершит визит в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Планируется обсудить актуальные темы двусторонней и международной повестки дня, включая вопросы, связанные с предоставлением долгосрочных, юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации и урегулированием внутриукраинского конфликта», - сказал журналистам Песков.

Это будет первая личная встречая Путина с новым лидером Германии.

Ранее Шольц анонсировал предстоящую встречу с Путиным. Глава немецкого правительства уточнил, что ЕС и НАТО проводят скоординированную политику и работают над тем, чтобы хорошо подготовить свои будущие решения.