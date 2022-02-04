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Открытие Олимпиады и переговоры с лидером КНР: что известно о визите Путина в Китай

Анна Берестовая
Дария Сенникова
23:44 04.02.2022
Президент России Владимир Путин отправился с рабочей поездкой в Китай.
Открытие Олимпиады и переговоры с лидером КНР: что известно о визите Путина в Китай
© Фото: Пресс-служба Президента России
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Кортеж президента РФ Владимира Путина следует по улицам китайской столицы - обычно загруженным, но по случаю открытия Олимпиады свободным. В праздничной подсветке все и, конечно, главный стадион Игр - «Птичье гнездо», куда и направляется Aurus Владимира Путина.

Из-за ковид-ограничений соседей у российского президента на зрительных местах не было. С трибуны он приветствует российскую команду. В Пекине, где состоялась церемония открытия Олимпиады, глава государства находится в роли почетного гостя. Он прибыл в город по личному приглашению лидера КНР Си Цзиньпина.

24-е Зимние Олимпийские игры проходят при беспрецедентных мерах безопасности. Все олимпийские объекты - спортивные площадки, медиацентр, Олимпийские деревни находятся внутри так называемого «пузыря». Выйти в город, за его пределы, невозможно. Также необходимо ежедневно сдавать ПЦР-тесты.

Главный Олимпийский спортобъект вмещает 80 тысяч человек, однако из-за пандемии количество зрителей сокращено до 24 тысяч. Сократили и количество артистов на самой церемонии открытия, как и ее программу. Олимпиада стала поводом для личной встречи глав государств. Это первый для Владимира Путина визит в Китай с начала пандемии.

Самолет президента России один приземлился в аэропорту «Шоуду» после полудня по местному времени. В Пекин российский лидер прилетел с президентом Аргентины. Переговоры с ним проходили накануне, в Москве. Главы государств вместе направились в Китай.

Из-за COVID-19 состав российской делегации сократился с двадцати до шести человек. Это решение Пекина. Среди тех, кто прилетел в Китай - главы Минэнерго РФ и Роснефти. А глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в китайскую столицу накануне отдельным рейсом на переговоры с коллегой - министром иностранных дел Китая.

Встреча началась с дружеского приветствия глав государств. Однако от рукопожатий пришлось оказаться - опять же, из-за пандемии. Из-за плотного графика переговоры в особняке китайской госрезиденции стартовали практически сразу.

«Уверен, что наши спортсмены выступят достойно: и китайские, и российские. Весь мир будет внимательно наблюдать за тем, что происходит на спортивных площадках. Что касается наших двусторонних отношений, то они развиваются поступательно, в духе дружбы, стратегического партнерства. Они приобрели действительно беспрецедентный характер», - отметил Владимир Путин.

Итогом встречи стали 16 соглашений о партнерстве двух стран, такие как: договор о поставках российского газа на китайский рынок, документы о сотрудничестве в антимонопольном правоприменении, конкурентной политике и других сферах. Но, что особенно важно, было подписано совместное заявление о российско-китайских международных отношениях.

«Очень важный документ принят. Это совместное заявление о российско-китайских международных отношениях, вступающих в новую эпоху и глобальном устойчивом развитии. Большой объем, серьезный документ. Это... является концентрацией нашего совместного видения международных дел», - обозначил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Один из центральных пунктов соглашения демонстрирует, что Москва и Пекин выражают озабоченность продвижением планов США по развитию глобальной противоракетной обороны и развертыванию ее элементов в различных регионах мира.

«Президент России изложил еще раз нашу линию на переговорах с американцами, с НАТО - о необходимости выработать ясные гарантии безопасности на европейском континенте. Председатель КНР подтвердил поддержку линии России в этом вопросе. Подчеркнул, что она является отражением справедливых чаяний российского государства и российского народа», - объяснил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Но фундамент партнерства России и Китая, по заявлению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова - торгово-экономическое сотрудничество. В прошлом году российско-китайский товарооборот составил 140 миллиардов долларов. Новая цель, которую наметил Пекин - 250 миллиардов.

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