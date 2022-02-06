«Бил по голове, стремясь убить»: избитый экс-депутат Шингаркин подробно рассказал о нападении

Бывший депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР, общественно-политический деятель Максим Шингаркин рассказал «Звезде» подробные обстоятельства нападения на него в центре Москвы. Активист связывает эти нападения со своей деятельность, в частности расследованиями о нарушениях закона при организации мусорных полигонов. Шингаркину и его команде неоднократно поступали угрозы - в определенный момент они даже «стали нормой».

«Где-то год назад нам стали поступать угрозы разного рода. Я написал директору ФСБ письмо. И где-то год назад ФСБ, рассматривая мое письмо, начала заниматься профилактикой угроз. Нас информируют активисты о противоправных акциях - это стало нормой нашей работы. Недавно мы увидели за собой слежку. Мне позвонили и заявили, что хотят доставить письмо от генерального прокурора. Мы назначили встречу в месте, где у нас обеспечена безопасность, но они на это место не явились. Но они смогли отследить машину, на которой я приехал и сделали засаду. Когда я подошел к машине, из-за нее подошел человек, который скорее всего был вооружен кастетом или каким-то вкладываемым оружием и нанес мне удар в голову. Я попытался забежать в здание, но он догнал меня, бил по голове, стремясь нанести травмы, несовместимые с жизнью. Говорил что-то вроде "убью тебя сволочь". Его спугнула охрана - он вскочил и убежал», - рассказал Шингаркин.

Главное управление Министерства внутренних дел России по городу Москве возбудило уголовное дело по факту избиения Шингаркина. В больнице деятелю провели операцию и вставили в голову титановую пластину. Он отметил, что вызывает неприязнь у определенных лиц, поскольку «мы каждый раз выявляем по сути дела хищения или присвоения сумм, которые исчисляются миллиардами рублей, обращаемся в правоохранительные органы».