СМИ: по факту нападения на экс-депутата Шингаркина возбуждено уголовное дело

Главное управление Министерства внутренних дел России по городу Москве возбудило уголовное дело по факту избиения на бывшего депутата Госдумы России от партии ЛДПР Максима Шингаркина.

Информацию приводит ТАСС. Ранее сообщалось, что нападение произошло в центре столицы во время съемки ролика.

Позднее, в беседе со «Звездой», экс-депутат рассказал о подробностях нападения на него неизвестными. Шингаркин отметил, что столкнулся с противодействием «мусорной мафии», которая строит новые «псевдополигоны» и эксплуатирует старые, «куда тратятся миллиарды рублей».

Он отметил, что вызывает неприязнь у определенных лиц, поскольку « мы каждый раз выявляем по сути дела хищения или присвоения сумм, которые исчисляются миллиардами рублей, обращаемся в правоохранительные органы».