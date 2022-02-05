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«Мое элегантное лицо дополнят титаном»: экс-депутат Шингаркин раскрыл подробности избиения

Елизавета Потейчук
20:23 05.02.2022
По словам экс-депутата Госдумы, он столкнулся с противодействием «мусорной мафии».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: mshingarkin instagram
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Бывший депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР Максим Шингаркин в беседе со «Звездой» рассказал о подробностях нападения неизвестных. Шингаркин отметил, что столкнулся с противодействием «мусорной мафии», которая строит новые «псевдополигоны» и эксплуатирует старые, «куда тратятся миллиарды рублей».

«Так как мы каждый раз выявляем по сути дела хищения или присвоения сумм, которые исчисляются миллиардами рублей, обращаемся в правоохранительные органы, я буквально переписываюсь с прокуратурой во всех инстанциях, у меня десятки судов идут. Все это делается в интересах жителей», - говорит экс-депутат.

Шингаркин также добавил, что около недели назад он заметил попытки слежки. Как утверждает пострадавший, он припарковал свою машину далеко от офиса, а охранник не успел выйти, поэтому злоумышленникам удалось напасть на экс-депутата.

«Врачи говорят, что мое элегантное лицо нужно дополнить титаном и серебром. Титан будет изображать как у Шварценеггера в известном фильме силовой каркас, а серебро будет соединять этот титан с костной тканью. Поэтому я скоро выйду обновленный, с дополнительными запчастями, и в случае чего, я попросил врачей, чтобы они мне вставили инфракрасную камеру, чтобы я видел в темноте», - резюмировал Шингаркин.

Напомним, в центре Москвы неизвестные избили бывшего депутата Госдумы РФ. По словам Максима Шингаркина, он хотел отправить из-за этого заявление в правоохранительные органы, но не успел этого сделать.

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