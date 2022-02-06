Лукашенко заявил, что Белоруссия готова жестче отвечать на провокации Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона в будущем готова жестче отвечать на провокации со стороны Украины. Такое заявление глава государства сделал после незаконного пересечения украинским беспилотником белорусской границы 24 января, о чем сообщал МИД Белоруссии.

«Ну, попробовали сейчас беспилотник, пришлось его сбить, грубо говоря, ну дальше дальше полезут - будем действовать жестче», - сказал Лукашенко в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Кроме того, Лукашенко отметил, что случай с беспилотником уже не первый, когда нарушалась государственная граница Белоруссии украинской стороной. Напомним, что военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 метров залетел на территорию Белоруссии на глубину до 1 километра. Инцидент произошел в районе пункта пропуска «Новая Рудня».

«Это было случайное раньше, скажем так. Знаете, тот вертолет сбить было не проблема. Надо ли это было делать? Я думаю, что нет», - добавил белорусский лидер.

Также Лукашенко, отвечая на вопрос, направлены ли против Украины предстоящие в феврале белорусско-российские совместные военные учения, заявил, что «если надо будет, значит, против Украины и против НАТО». По его словам, такой сценарий возможен, если «кто-то попробует больше, чем беспилотник с территории Украины».

Ранее в Министерство иностранных дел Белоруссии вызвали посла Украины и вручили ему протест. Причиной послужил запущенный им с украинской территории в белорусскую сторону беспилотник.