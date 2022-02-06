«Что-то невероятное»: олимпийский чемпион Бажуков о победе лыжника Большунова в Пекине

Двукратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Николай Бажуков прокомментировал победу лыжника сборной РФ Александра Большунова в гонке на Играх в Пекине. В беседе со «Звездой» Бажуков подчеркнул, что успех спортсмена зависит от подготовки, поэтому Большунов неоднократно демонстрировал свое мастерство на Олимпийских соревнованиях. Кроме того, Бажуков предположил, каким образом российскому лыжнику удалось сильно оторваться от своих соперников.

«Но я еще скажу, что там переметало лыжню, и было холодно. И такая погода как раз-таки наша, такая сибирская, на такой лыжне легче ходить. Но, с другой стороны, мастерство, конечно, Большунова и Спицова Дениса. Они ребята уже проверенные, и мы от них медалей ждали, однозначно. От Саши Большунова, это точно», - говорит Бажуков.

По мнению олимпийского чемпиона, Большунов может еще себя показать в спринтерских гонках. На короткой дистанции российские лыжники с большой вероятностью могут завоевать медали, считает Бажуков.

«То, что наши сегодня сделали, это что-то невероятное. Мы так рады, передать словами невозможно», - резюмировал он.

Напомним, что с победой на лыжной гонке зимних Олимпийских игр в Пекине Александра Большунова поздравил президент России Владимир Путин. Второе место и серебряную медаль получил еще один российский спортсмен - Денис Спицов. Ему удалось удержать позицию несмотря на падение за два километра до финиша.