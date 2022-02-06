Александр Большунов завоевал первое золото сборной РФ на Олимпиаде в Пекине
Серебряную медаль получил россиянин Денис Спицов.
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Российский лыжник Александр Большунов завоевал первую для сборной золотую медаль зимней Олимпиады в Пекине. Спортсмен финишировал с огромным отрывом от соперников.
Второе место и серебряную медаль получил еще один российский спортсмен - Денис Спицов. Ему удалось удержать позицию несмотря на падение за два километра до финиша. Третьим стал лыжник из Финляндии Ийво Нискансен.
Ранее российская лыжница Наталья Непряева завоевала серебряную медаль в финале по скиатлону на Олимпийских играх в Токио. Это первая медаль российской сборной.