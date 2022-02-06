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Милош Земан заявил, что у разведки нет данных о причастности России ко взрывам во Врбетице

Марина Крижановская
14:41 06.02.2022
Чешский президент назвал дальнейший диспут по теме уничтоженного отчета контрразведки Чехии «бурей в стакане воды».
Милош Земан заявил, что у разведки нет данных о причастности России ко взрывам во Врбетице
© Фото: Vladimir Prycek, CTK, Globallookpress
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Президент Чешской Республики Милош Земан считает бессмысленными дебаты по поводу уничтожения отчета Службы безопасности и информации (чешской контрразведки, BIS - прим. ред.) о складах во Врбетице, где в 2014 году были взрывы. Он был удивлен тем фактом, что документ не был помечен как секретный, будучи адресованным высшему руководству страны. Все дальнейшие споры вокруг данной темы он считает «просто бурей в стакане воды».

«Думаю, я бы не стал ее (чешскую контрразведку - прим. ред.) винить. Это ошибка, которая могла произойти. Ошибка BIS, в том, что она должна была пометить этот отчет как секретный, если она придавала ему такое большое значение. Я могу поклясться, потому что у меня в руках было сообщение, что оно было помечено как конфиденциальное», - рассказал Земан в интервью Терезии Томанковой на CNN Prima NEWS.

Земан несколько раз заявлял, что не знает правил уничтожения важных документов, поскольку они разные для секретных и конфиденциальных материалов. По его мнению, дальше спорить не стоит.

«Это буря в стакане воды. Я сожалею о тех, кто занимается этим делом», - сказал он.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве назвали диким заявлением требования Праги о выплате компенсаций за взрывы в Врбетице. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Требования официальной Праги о выплате Москвой компенсаций в 25,5 миллионов евро за «ущерб в связи со взрывами в 2014 году на военных складах в деревне Врбетице», являются очередным диким заявлением.

До этого Мария Захарова подробно рассказала о скандале между Москвой и Прагой. Она сообщила, что «началось это все с этого самого придуманного Прагой скандала в отношении якобы вовлеченности России во взрывы, которые произошли много лет назад». Она добавила, что чешские власти «расследование, видимо, не вели».

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