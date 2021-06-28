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В МИД РФ назвали диким заявлением требования Праги о выплате компенсаций за взрывы в Врбетице

Ян Брацкий
19:32 28.06.2021
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила требования чешских властей с вымогательством.
В МИД РФ назвали диким заявлением требования Праги о выплате компенсаций за взрывы в Врбетице
© Фото: Aleksander Polyakov, globallookpress
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Требования официальной Праги о выплате Москвой компенсаций в 25,5 миллионов евро за «ущерб в связи со взрывами в 2014 году на военных складах в деревне Врбетице», являются очередным диким заявлением. Так позицию чешских властей прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Кроме того, отметила она, Прага настаивает на ее исключении из списка недружественных России государств.

«Что творится в головах чешских политиков, которые не первый месяц придумывают, как еще ухудшить двусторонние отношения, уже невозможно понять. Да и не нужно. Они сами себя вписали в список недружественных стран. И каждым новым диким заявлением и действием подтверждают свой статус. Что касается истории с "компенсацией за несовершенное", то идеологи этой химеры действуют по принципу русской пословицы "наказать невиновных, наградить непричастных"», - отметила Захарова.

Официальный представитель МИД России добавила, что обычно, действующих подобным образом - без суда и следствия, с угрозами и оскорблениями требующих  денег - называют вымогателями.

Инцидент, о котором идет речь, произошел еще осенью 2014 года. Тогда взорвалось порядка 10 тысяч единиц вооружения, в том числе ракеты средней дальности. В результате взрывов погибло два человека. Изначально причиной произошедшего  назвали неосторожность при обращении с боеприпасами, однако в апреле 2021 года в Чехии заявили о причастности к инциденту России.

После предъявленных обвинений произошел дипломатический скандал. Чешские власти объявили о высылке из страны 62 россиян, включая 18 сотрудников посольства и их семьи. Москва ответила зеркально и выслала 20 чешских дипломатов. 

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