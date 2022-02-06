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СК РФ начал проверку по делу пропавшего подо льдом в Одинцовском районе

Марина Крижановская
10:40 06.02.2022
Сообщается, что специалисты проверяют информацию и о пропавшем бывшем заместителе министра юстиции России Владимире Ялунине, уехавшем из дома на квадроцикле.
СК РФ начал проверку по делу пропавшего подо льдом в Одинцовском районе
© Фото: СК РФ
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Следственный комитет Подмосковья проводит проверку информации о пропаже в Одинцовском районе Московской области человека на квадроцикле. Сообщается, что в Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области поступила информация о пропаже человека, оказавшегося подо льдом вместе со своим транспортным средством - квадроциклом.

«В ночь с 5 на 6 февраля в следственные органы города Одинцово поступила информация о том, что во время управления квадроциклом и перемещения по замерзшей реке, местный житель вместе с транспортным средством ушел под лед. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области проводится доследственная проверка. К настоящему времени уже обнаружен разлом льда, площадь которого примерно соответствует размерам квадроцикла. На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб, следовали осматривают место», - сообщила информацию старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Врадий Ольга.

Предположительно, это может быть ранее объявленный пропавшим бывший заместитель министра юстиции России Владимир Ялунин. Сообщалось, что он уехал из дома на квадроцикле без мобильного телефона.

Немногим ранее сообщалось, что к поиску бывшего высокопоставленного чиновника уже подключились водолазы. Выдвигаются версии, что Ялунин мог провалиться под лед. По сообщению Life, водолазам удалось обнаружить квадроцикл пропавшего экс-замминистра.

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